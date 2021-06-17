В Китае создали «робокожу», на которой можно поставить синяк

Наука и технологии
Сегодня в 13:04
В Китае создали «робокожу», на которой можно поставить синякИ этот след, как и в случае с людьми, будет сообщать о повреждении
Группа инженеров из Китайского университета Гонконга продемонстрировали свою новейшую разработку — специальную «робокожу». Её отличительной особенностью является использование гибкого и упругого гидрогеля, который позволяет поставить на ней временный синяк.
Что интересно, новейшая разработка учёных совершенно не привязана к электронным компонентам — вся «магия» происходит в результате ионных взаимодействий, пишет ACS Applied Materials & Interfaces.
С помощью гидрогеля новинка может быть размещена на подвижных деталях. Это, в свою очередь, позволяет «регистрировать механическое давление по изменению проводимости».
Внедрив во всю эту конструкцию молекулы спиропиранов, меняющих окраску под давлением, инженеры создали индикатор повреждений. При этом ведёт себя такой индикатор так же, как ведёт себя человеческое тело и его синяки.