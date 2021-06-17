В Китае создали «робокожу», на которой можно поставить синяк

И этот след, как и в случае с людьми, будет сообщать о повреждении

Группа инженеров из Китайского университета Гонконга продемонстрировали свою новейшую разработку — специальную «робокожу». Её отличительной особенностью является использование гибкого и упругого гидрогеля, который позволяет поставить на ней временный синяк.