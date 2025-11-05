В Китае создали робопса, умеющего общаться и приносить обувь

Rover X1 способен перемещаться по различным поверхностям, включая деревянные покрытия, траву и даже горные склоны. Робот реагирует на голосовые команды и самостоятельно анализирует окружающую обстановку, для этого робопёс оснащён камерой.

Производитель предлагает использовать Rover X1 в качестве помощника в путешествиях для перевозки грузов, охраны территорий и даже обучения базовым навыкам программирования и робототехники— такая функция тоже заложена в его архитектуру — поддерживает как графический, так и текстовый режимы. Для блогеров робот может заменить штатив: на нём можно установить камеру и он будет следовать за пользователем.

Заявлено, что робопёс ориентирован на массовый рынок. В Китае его цена составляет 7499 юаней, или примерно 84,3 тысячи рублей. И это более бюджетный вариант, поскольку средняя стоимость аналогичных роботов в Китае колеблется от 8 до 20 тысяч юаней.