В Китае создали робота-полицейского для преследования преступников

Китайский робот отличается от западных аналогов возможностью передвигаться не только по ровным асфальтированным дорогам, но может плавать и перекатываться по пересечённой местности. Китайский робот не боится грязи и соскоков с высоты.

Но, пожалуй, главная «фишка» — реакция на преступников: машина не просто наблюдает за нарушителями закона, но вполне способна им противостоять и даже обездвиживать их до приезда полиции.

Скорость, с которой робот может атаковать противника, составляет 35 км/ч, также машина может действовать в составе группы для захвата целей.