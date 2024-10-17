В Китае создали робота-полицейского для преследования преступников

Опубликовано 17 октября 2024, 20:151 мин.
В Китае создали робота-полицейского для преследования преступниковМашина не боится никаких условий
Telegram-канал «Вестник Киберполиции России» сообщил, что в Китае представили сферического робота-полицейского, способного автономно преследовать преступников.
Китайский робот отличается от западных аналогов возможностью передвигаться не только по ровным асфальтированным дорогам, но может плавать и перекатываться по пересечённой местности. Китайский робот не боится грязи и соскоков с высоты.
Но, пожалуй, главная «фишка» — реакция на преступников: машина не просто наблюдает за нарушителями закона, но вполне способна им противостоять и даже обездвиживать их до приезда полиции.
Скорость, с которой робот может атаковать противника, составляет 35 км/ч, также машина может действовать в составе группы для захвата целей.
Источник:Вестник Киберполиции России
Автор:Андрей Кадуков
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