Наука и технологии
Опубликовано 17 октября 2024, 20:15
1 мин.

В Китае создали робота-полицейского для преследования преступников

Машина не боится никаких условий
Telegram-канал «Вестник Киберполиции России» сообщил, что в Китае представили сферического робота-полицейского, способного автономно преследовать преступников.
В Китае создали робота-полицейского для преследования преступников
© AI Update / YouTube

Китайский робот отличается от западных аналогов возможностью передвигаться не только по ровным асфальтированным дорогам, но может плавать и перекатываться по пересечённой местности. Китайский робот не боится грязи и соскоков с высоты.

Но, пожалуй, главная «фишка» — реакция на преступников: машина не просто наблюдает за нарушителями закона, но вполне способна им противостоять и даже обездвиживать их до приезда полиции.

Скорость, с которой робот может атаковать противника, составляет 35 км/ч, также машина может действовать в составе группы для захвата целей.