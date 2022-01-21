Наука и технологии
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В Китае создали собственный космический интернет. Он в 5 раз быстрее Starlink Илона Маска

Первые спутники уже отправлены для запуска с местного космодрома
Как стало известно, китайский стартап GalaxySpace отправил на один из космодромов партию спутников связи. С их помощью компания намерена развернуть собственную глобальную спутниковую сеть.
В Китае создали собственный космический интернет. Он в 5 раз быстрее Starlink Илона Маска

По своей сути, в планах GalaxySpace создать аналог космического интернета Starlink. Только, в отличие от проекта Маска, китайцы хотят положить в основу своего интернета технологию 5G, что сделает их сеть в 5 раз более быстрой американского варианта.

Разработчики отметили, что по их подсчётам, высочайшая скорость и низкие задержки позволят ограничиться меньшим числом спутников для полноценного запуска в сравнении со Starlink.

Ожидается, что сеть GalaxySpace будет работать с терминалом на скорости свыше 500 Мбит/с. Для сравнения, на сегодняшний день терминалы Маска могут похвастаться лишь показателями в 110 Мбит/с.

Отметим, что в свою очередь разработчики американской компании ранее заявляли, что их проект в дальнейшем будет поддерживать стандарт 6G.

Источник: SCMP
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