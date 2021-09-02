В Китае создали совместный российско-китайский пассажирский самолёт

CR929 – широкофюзеляжный пассажирский самолёт, рассчитанный на 250-300 пассажиров. Начало производства этой модели – первый шаг к обновлению парка самолётов России, требуется от 50 до 120 новых машин, и Китая – 1200 штук. Также производство станет основой для полноценной конкуренции с мировыми лидерами самолётостроения – Boeing и Airbus.

Как сообщается, серийное производство CR929 должно начаться в 2025-2027 годах, а поставки – с 2028-2029 годов.