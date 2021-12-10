В Китае создали технологию для слежки за людьми сквозь стены

В основе технологии лежит взаимодействие радиоволн и генеративно-состязательных сетей, которые обучали с помощью фото с обычных камер и тепловых карт радиосвязи, созданных двумя антеннами в момент снимка. Одна из антенн выявляет возмущение радиоволн, а другая фиксирует данные. Так технология воссоздаёт изображения людей в темноте и через большие препятствия.

Пока фото получаются размытыми, но специалисты видят в этой технологии будущее. Поэтому в дальнейшем планируется доработать систему до возможности ведения съёмки в темноте и сквозь стены.