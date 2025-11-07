В Китае создали ториевый реактор для тяжёлых кораблей

Говорится о том, что новая технология знаменует собой отход от традиционных ядерных реакторов, которые работают на уране и оснащены надёжными системами охлаждения. Торий считается более безопасной альтернативой, а его обширные запасы позволяют предположить, что он может произвести революцию в сфере коммерческого судоходства.

Инновационный реактор предназначен для питания крупнейшего в мире контейнеровоза, строительство которого в настоящее время ведётся в Китае. Это колоссальное судно будет вмещать 14 000 контейнеров и получит ториевый реактор, способный вырабатывать 50 МВт электроэнергии.

Такая мощность позволит судну пересекать океаны в течение длительного времени без необходимости дозаправки. Ожидается, что разработка проекта ториевого реактора будет завершена к 2026 году.