В Китае создали вакцину-спрей от коронавируса, формирующую иммунитет за сутки

Наука и технологии
Вчера в 23:47
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В Китае создали вакцину-спрей от коронавируса, формирующую иммунитет за суткиНа основе гриппа
Китайские учёные создали вакцину от COVID-19, основанную на вирусе гриппа. Это назальный спрей, благодаря которому специфический иммунитет к коронавирусу формируется всего в течение суток.
Специалисты «отредактировали» геном гриппа, чтобы он не мог размножаться, но при этом продуцировал вирусные белки ковида. Вакцину испытали на хомяках и хорьках, иммунитет сформировался в первые сутки. Ни одно животное благодаря вакцине не погибло, не было даже явной ковидной симптоматики.
Как отмечается, сейчас началась фаза клинических испытаний, в которых принимает участие более тысячи здоровых жителей Китая.
Источник: Известия