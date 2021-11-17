В Китае создали вакцину-спрей от коронавируса, формирующую иммунитет за сутки

Специалисты «отредактировали» геном гриппа, чтобы он не мог размножаться, но при этом продуцировал вирусные белки ковида. Вакцину испытали на хомяках и хорьках, иммунитет сформировался в первые сутки. Ни одно животное благодаря вакцине не погибло, не было даже явной ковидной симптоматики.

Как отмечается, сейчас началась фаза клинических испытаний, в которых принимает участие более тысячи здоровых жителей Китая.