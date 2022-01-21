В Китае создали военно-транспортных роботов-яков

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В Китае создали военно-транспортных роботов-яковДля помощи пехоте
Китайские военные разработали не имеющих аналогов роботов-яков для помощи пехоте в перевозке грузов и участия в проведении разведки.
Роботы-яки — самые крупные в своём классе четвероногие роботы. Они способны нести 160 кг груза, а также умеют бегать со скоростью 10 км/ч. «Яки» оснащены 12 модулями и сенсорными датчиками для сбора тактической информации и обучения встроенной нейросети.
Они могут ходить по диагонали и поворачиваться, прыгать. Умеют перемещаться по пересечённой местности любой сложности, а также работать в различных условиях: в скалах, траншеях, на лугах, в полях, пустынях, в снегу и на грязных дорогах.
Источник: Global Times