В Китае создан робот для измерения температуры сразу у толпы людей

Так, профессор Мэй Сюэсун, который и руководил созданием робота для измерения температуры сразу у толпы людей, отметил, что в ручном режиме один-единственный врач способен взаимодействовать лиш с одним пациентом, что катастрофическ имало при масштабах эпидемии. Именно для этого он и его инженеры занялись разработкой нового устройства.

По словам разработчиков, их изобретение будет незаменимо в местах массового скопления людей: на железнодорожных станциях, в аэропортах, больницах и других общественных местах. Благодаря тепловизору, которым оснащен робот, устройство сможет проверить сразу всю толпу, а уже в случае необходимости медики займутся теми, у кого была обнаружена повышенная температура. Также новинка способна распознавать лица людей и понимать, что перед ним находится человек, у которого был выявлен симптом коронавируса.