В Китае сразу 200 дронов вышли из строя и упали в толпу людей

И именно во время проведения одного из них прозошёл очень неприятный инцидент — сразу 200 беспилотников вышли из строя и начал буквально сыпаться на головы зрителей. Их на момент происшествия было около 5000 человек, сообщает TweakTown.

Происходило всё возле торгового центра города Чжэнчжоу. Заведение также выступало в качестве заказчика шоу — его название и формировали сотни дронов в небе.

Согласно имеющимся данным, в результате их падения никто не пострадал. А ведь это могло произойти, так как пикируя вниз, двигатели беспилотников продолжали работать.

На данный момент нет точной информации, что именно могло стать причиной случившегося. Одним из вариантов называется банальная невнимательность — якобы перед начало выступления гаджеты просто забыли зарядить.