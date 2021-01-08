В Китае стало доступно квантовое шифрование звонков

Преимуществом квантового шифрования является защищенность законами квантовой физики, в отличии от обычного метода шифрования, основанного лишь на алгоритмах. Так, если последний, потенциально, может быть взломан компьютером за некоторое время, то в случае квантовой криптографии любая попытка взлома повлечет за собой физическую модификацию сообщения, а пользователь будет осведомлен о прослушке.

На данный момент услуга работает в тестовом режиме в провинции Аньхой. Подключить ее можно в офисе продаж China Telecom, поменяв SIM-карту. Отмечается, что на данный момент нововведением смогут воспользоваться не все пользователи, а нуждающиеся в “абсолютной безопасности”, к примеру, военные и представители правительства.