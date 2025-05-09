В Китае стартовала работа наж ИИ-переводчиком с языка животных на человеческий

Патент на такую технологию был обнаружен журналистами South China Morning Post, и, судя по описанию, система будет использовать машинное обучение для интерпретации голосовых сигналов, языка тела и биологических изменений животных.

Технология пока не претендует на уровень общения в стиле доктора Дулиттла, но может помочь понять, когда питомец голоден, испытывает дискомфорт или хочет внимания. Перевод будет основываться на множестве факторов — от тональности лая до изменения позы и поведения.

Это не первая попытка создать переводчик для животных. Например, японское устройство для интерпретации собачьего лая было признано одним из лучших изобретений 2002 года по версии Time.

Однако до сих пор такие проекты не выходили за рамки курьёзных гаджетов. Если Baidu удастся реализовать свой проект, это может стать настоящим прорывом для владельцев домашних животных.