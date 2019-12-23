Наука и технологии
Сегодня 17:42
В Китае стартовали продажи Super SIM-карт с поддержкой 5G-сетей и до 128 ГБ постоянной памяти
Пока, правда, только в одном городе
В Китае в продажу поступили совершенно новые SIM-карты под названием Super SIM. Отличительной особенностью новинки от привычных SIM-карт является поддержка мобильных сетей пятого поколения и наличие увеличенной во много раз внутренней памяти.
Так, если более привычная “симка” имеет объем внутренней памяти в районе 512 КБ, то китайская новинка может быть оснащена 32, 64 и даже 128 ГБ флеш-памяти. Записанная на нее информация в обязательном порядке шифруется, а доступ к ней получает лишь непосредственно владелец самой SIM-карты.
На данный момент новинка доступна лишь в одном китайском городе Гуанчжоу, а ее поддержку получили лишь два специально выпущенных смартфона. В случае, если пользователи оценят новый тип “симки”, то технологию обещают сделать более распространенной среди широких масс. К слову, Super SIM на 32 ГБ оценили в 20 долларов, а максимальная версия на 128 ГБ обойдется уже в 78 долларов.