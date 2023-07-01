В Китае улучшат рождаемость с помощью ежегодных выплат за каждого новорожденного

Стоимость программы составит 1 млрд юаней. Каждому сотруднику в течение 5 лет компания будет выплачивать субсидию в размере 50 тысяч юаней, или $6,9 тысяч за каждого новорожденного.

Лян заинтересован в результате, поскольку его беспокоит то, к чему привела национальная демографическая политика, осуществлявшаяся по принципу «одна семья — один ребёнок», действовавшая с 1980 по 2015 годы. Это привело к быстрому старению китайского общества, так как сильно сократилось молодое население.

Китайцы часто отказываются заводить детей, ссылаясь на слабую государственную соцподдержку семей с детьми, высокие расходы на уход за детьми и образование, а также низкий доход домохозяйств. В итоге рождаемость в КНР к 2022 году составила 6,77 новорожденных на 1 тысячу человек.

«Я всегда предлагал правительству выделять деньги семьям с детьми, особенно многодетным, чтобы помочь большему количеству молодых людей реализовать своё желание иметь много детей», — заявил Джеймс Лян.