В Китае усомнились в возможности России разработать новейший истребитель МиГ-41

”Нормы проектирования самолета весьма высоки, и некоторые из них превышают рамки технологических возможностей России. Сейчас пока рано делать выводы о том, насколько успешно может быть завершен этот проект”, — заявили китайские специалисты.

Напомним, что согласно опубликованному заявлению касательно МиГ-41, истребитель оснастят новейшим техническим оборудованием для поиска и обнаружения целей, а также способностью эффективно скрываться от РЛС противника. При этом ожидается, что летательный аппарат также получит прямоточный воздушно-реактивный двигатель или, что еще лучше, импульсную детонационную силовую установку. В случае успешной разработки и испытаний, прошедших без трагедий, новый отечественный истребитель может быть передан на вооружение российской армии уже в 2028 году.

Также стоит отметить, что согласно ожиданиям, самолет сможет выполнять арктические миссии и совершать полеты в ближний космос.