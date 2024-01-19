В Китае вирусологи вывели новый штамм коронавируса, от которого нет спасения

Опубликовано 19 января 2024, 01:37
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В Китае вирусологи вывели новый штамм коронавируса, от которого нет спасенияЭто показали эксперименты
Китайские вирусологи вывели в лаборатории новый штамм из рода коронавирусов GX_P2V. За основу взят вирус GX/2017, который был ещё в 2017 году обнаружен у малайзийских панголинов.
Природа лабораторного вируса неизвестна, но вызывает GX_P2V страшные и необратимые последствия. Смертность составляет 100%.
Это подтвердили эксперименты на мышах. Грызунам в возрасте 6-8 недель вводили вирус, и всего неделя потребовалась, чтобы все животные погибли. Сначала они теряли массу тела, затем все движения стали вялыми, впоследствии у мышей побелели глаза. Были поражены внутренние органы, тяжёлые поражения коснулись лёгких и мозга.
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