В Китае вирусологи вывели новый штамм коронавируса, от которого нет спасения

Природа лабораторного вируса неизвестна, но вызывает GX_P2V страшные и необратимые последствия. Смертность составляет 100%.

Это подтвердили эксперименты на мышах. Грызунам в возрасте 6-8 недель вводили вирус, и всего неделя потребовалась, чтобы все животные погибли. Сначала они теряли массу тела, затем все движения стали вялыми, впоследствии у мышей побелели глаза. Были поражены внутренние органы, тяжёлые поражения коснулись лёгких и мозга.