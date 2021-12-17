В Китае водитель электромобиля для экономии грелся древесным углём в авто

Речь идёт о 74-летнем мужчине, который не просто не имел водительского удостоверения, но также разместил возле переднего пассажирского сиденья металлический поддон с песком. В него владелец автомобиля насыпал уголь, поджигая который он согревался при необходимости.

По словам водителя, у него не было возможности включать печку, так как в таком случае он гарантированно не мог бы доехать до места назначения.

Полицейские, остановившие мужчину, вынесли ему вполне логичное предупреждение — если он не прекратит разжигать угли внутри машины, то рано или поздно это может закончиться отравлением угарным газом. Как итог — и сам водитель, и пассажиры могут умереть.