В Китае водитель электромобиля для экономии грелся древесным углём в авто

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В Китае водитель электромобиля для экономии грелся древесным углём в автоОдновременно забавная и опасная история
В сети появилась история, случившаяся в Китае накануне — 14 декабря. Местная дорожная полиция остановила электромобиль, водитель которого грелся благодаря древесному углю.
Речь идёт о 74-летнем мужчине, который не просто не имел водительского удостоверения, но также разместил возле переднего пассажирского сиденья металлический поддон с песком. В него владелец автомобиля насыпал уголь, поджигая который он согревался при необходимости.
По словам водителя, у него не было возможности включать печку, так как в таком случае он гарантированно не мог бы доехать до места назначения.
Полицейские, остановившие мужчину, вынесли ему вполне логичное предупреждение — если он не прекратит разжигать угли внутри машины, то рано или поздно это может закончиться отравлением угарным газом. Как итог — и сам водитель, и пассажиры могут умереть.
Источник: Weibo