В Китае воссоздали лица древних гоминид, живших около 1 млн лет назад

Исследователи изучили две окаменелости гоминид, которые были обнаружены при раскопках в 1989 и 1990 годах в провинции Хубэй. В 1994 году китайский палеоантрополог Цзя Ланьпо назвал эти окаменелости юньсяньским человеком — в честь места нахождения. Следует отметить, что, хотя учёные относят к гоминидам и человека, но при определении пола к ним применяются не стандартные гендерные категории — мужчина и женщина, — а самец и самка.

Так, антропологи установили, что найденные окаменелые черепа принадлежат самке и самцу, которые жили от 800 000 до 1,1 млн лет назад. Умерли гоминиды в возрасте от 25 до 45 лет.

Учёным удалось также реконструировать лица юньсяньских людей. В связи с этим китайский музей выставил воссозданные лица гоминид на всеобщее обозрение.