В Китае впервые испытали на дорогах беспилотный грузовик без страхующего пилота в кабине

Самым интересным в тестировании было отсутствие водителей и страховщиков в кабинах. И это первые испытания такого рода в Поднебесной.

TuSimple ранее уже проводила успешные испытания в США. При этом представители компании отметили, что они не планирует повторять их там.

Испытания же в Китае были одобрены правительством Шанхая и включали различные условия движения. TuSimple не сообщила о планах на дальнейшие тесты.

По мнению экспертов, перенос проверки работоспособности автопилота в Китай указывает на ставку компании на азиатский рынок. TuSimple также начала тестировать своё детище в Японии.

Отметим, что по последним данным, компания может быть исключена из NASDAQ по формальным причинам.