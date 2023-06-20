В Китае впервые испытали на дорогах беспилотный грузовик без страхующего пилота в кабине

В Китае впервые испытали на дорогах беспилотный грузовик без страхующего пилота в кабинеРезультат не может не радовать
Компания TuSimple успешно завершила испытания полностью беспилотных грузовых автомобилей на дорогах Китая.
Самым интересным в тестировании было отсутствие водителей и страховщиков в кабинах. И это первые испытания такого рода в Поднебесной.
TuSimple ранее уже проводила успешные испытания в США. При этом представители компании отметили, что они не планирует повторять их там.
Испытания же в Китае были одобрены правительством Шанхая и включали различные условия движения. TuSimple не сообщила о планах на дальнейшие тесты.
По мнению экспертов, перенос проверки работоспособности автопилота в Китай указывает на ставку компании на азиатский рынок. TuSimple также начала тестировать своё детище в Японии.
Отметим, что по последним данным, компания может быть исключена из NASDAQ по формальным причинам.