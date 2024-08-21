В Китае все транзакции биткоина признали отмыванием денег

Поэтому конвертация средств неизвестного происхождения в криптовалюты и в BTC как наиболее массовый «виртуальный актив» подпадает под положения закона, запрещающего «сокрытие источника и характера преступных доходов, а также иных выгод».

За нарушение грозит штраф в размере 10–200 тысяч юаней ($1400–$28 000) или тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет. Серьёзным нарушением закона является отказ сотрудничать с властями и отмывание более 5 млн юаней ($700 000).