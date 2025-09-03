Наука и технологии
Опубликовано 03 сентября 2025, 07:22
1 мин.

В Китае вступил в силу закон об обязательной маркировке всего ИИ-контента

Что-то похожее провернула и Google со своим Pixel 10
В Китае начал действовать закон, обязывающий помечать весь контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.
Крупнейшие соцсети страны — WeChat, Douyin, Weibo и Xiaohongshu — уже внедрили систему маркировки. Теперь публикации с текстами, изображениями, видео или аудио, сгенерированными нейросетями, будут отмечаться специальными ярлыками и водяными знаками в метаданных.

WeChat потребовал от пользователей самостоятельно ставить метки на свой ИИ-контент и запретил удалять или изменять системные обозначения. Douyin напомнил, что отслеживает источники материалов через метаданные, а Weibo добавил кнопку для жалоб на публикации без маркировки.

Подобные инициативы появляются и за пределами Китая. Так, Google внедрил технологию C2PA в камеры новых смартфонов Pixel 10, чтобы автоматически отмечать фото и видео, созданные с помощью ИИ.