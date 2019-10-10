В Китае введут доступ к интернету по лицу

Так, еще в сентябре этого года правительство Поднебесной сообщило, что уже в декабре абсолютно все компании, предоставляющие доступ к интернету, будут обязаны сканировать лица пользователей для того, чтобы подтвердить их личность. Без данной процедуры граждане Китая потеряют доступ к интернет-услугам, а учитывая, что по всей стране интернетом активно пользуются 854 млн человек, масштабы грядущего нововведения впечатляют.

Напомним, что система по распознаванию лиц в Китае используется достаточно активно, причем действует она сразу в нескольких сферах. Самым известным из них является так называемая “система социального рейтинга”, благодаря которой у государства появляется возможность контролировать жизнь абсолютно любого гражданина, лишая, либо наоборот награждая его различного рода привилегиями за “правильное” поведение.