В Китае ввели запрет на продажу диких животных в связи с коронавирусом

”Местные власти будут “усиливать инспекции”, а также проводить жесткие расследования и наказывать тех, кто будет признан нарушителем положений этого объявления”, - указано в новом запрете, изданном тремя правительственными учреждениями.

Исходя из нового запрета, ни одно дикое животное не может продаваться, а также транспортироваться на рынках или же онлайн. Всех подозреваемых будут отсылать в службы безопасности, тогда как их имущество будет закрыто и опечатано. Отмечается, что новый запрет связан с распространением нового вируса и продлится он, соответственно, пока в стране не отменят чрезвычайную эпидемическую ситуацию.