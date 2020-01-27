Наука и технологии
Сегодня 16:28
В Китае ввели запрет на продажу диких животных в связи с коронавирусом
Нарушителей будут жестко наказывать
В связи с вспыхнувшей эпидемией коронавируса власти Китая приняли решения наложить временный запрет на продажу диких животных. Кроме того, они заявили, что все нарушители нового ограничения будут подвергнуты расследованию и жесткому наказанию.
”Местные власти будут “усиливать инспекции”, а также проводить жесткие расследования и наказывать тех, кто будет признан нарушителем положений этого объявления”, - указано в новом запрете, изданном тремя правительственными учреждениями.
Исходя из нового запрета, ни одно дикое животное не может продаваться, а также транспортироваться на рынках или же онлайн. Всех подозреваемых будут отсылать в службы безопасности, тогда как их имущество будет закрыто и опечатано. Отмечается, что новый запрет связан с распространением нового вируса и продлится он, соответственно, пока в стране не отменят чрезвычайную эпидемическую ситуацию.