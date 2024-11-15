В Китае выпустили конкурента гуманоиду Tesla — робота Smart Explainer

Smart Explainer оснащён большими мультимодальными моделями, включая Huawei Pangu, позволяющей легко взаимодействовать с роботом любому пользователю и быстро обучать машину. Smart Explainer способен точно и достаточно быстро перемещаться по выставочной площади, избегать препятствий без участия оператора, а также описывать и объяснять экспонаты. Робот поддерживает более 83 языков в том числе русский, японский, корейский и множество европейских языков.

Робот оснащён лидаром, обладает 40 степенями свободы, его высота составляет 1660 мм, вес — 55 кг. Для взаимодействия Smart Explainer получил бинокулярную камеру глубины, 6-микрофонную матрицу, позволяющую свободно редактировать движения робота и его ориентирование в пространстве. Для питания используются двухсекционные литиевые батареи на 6Ah, которые поддерживают одностороннюю смену питания в пределах 60 минут и позволяют работать в режиме ожидания в течение суток.