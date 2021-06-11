В Китае выпустили робопса по цене ноутбука Apple MacBook Pro

В отличие от американской компании, продающей своего подобного робота за несколько миллионов рублей

Последние несколько лет Boston Dynamics была стабильным поставщиком вирусных роликов с участием их робопсов. Казалось даже, что кроме американской компании, никто не ведёт разработки в этом направлении.