Наука и технологии
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В Китае выпустили робопса по цене ноутбука Apple MacBook Pro

В отличие от американской компании, продающей своего подобного робота за несколько миллионов рублей
Последние несколько лет Boston Dynamics была стабильным поставщиком вирусных роликов с участием их робопсов. Казалось даже, что кроме американской компании, никто не ведёт разработки в этом направлении.

Оказалось, что дела обстоят немного иначе. Так, китайская компания Unitree Robotics представила своего роботизированного четвероногого друга — Unitree Go1, пишет The Verge.

В отличие от разработки Boston Dynamics, которая стоит 74,5 тыс долларов (около 5,5 млн рублей), решение, произведённое в Китае, оценивается всего в 2,7 тыс долларов (193 тыс рублей). Для сравнения, примерно столько же стоит MacBook Pro 16” в США — 2,8 тыс долларов.

Отметим, что всего Unitree Robotics разработала три модели, каждая из которых весит 12 кг. Компания-производитель заявляет о возможности робота быть «компаньоном весь день». Но наши зарубежные коллеги считают, что на деле устройство может проработать от одного заряда около 90 минут.