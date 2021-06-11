В Китае выпустили робопса по цене ноутбука Apple MacBook Pro

Наука и технологии
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В Китае выпустили робопса по цене ноутбука Apple MacBook ProВ отличие от американской компании, продающей своего подобного робота за несколько миллионов рублей
Последние несколько лет Boston Dynamics была стабильным поставщиком вирусных роликов с участием их робопсов. Казалось даже, что кроме американской компании, никто не ведёт разработки в этом направлении.
Оказалось, что дела обстоят немного иначе. Так, китайская компания Unitree Robotics представила своего роботизированного четвероногого друга — Unitree Go1, пишет The Verge.
В отличие от разработки Boston Dynamics, которая стоит 74,5 тыс долларов (около 5,5 млн рублей), решение, произведённое в Китае, оценивается всего в 2,7 тыс долларов (193 тыс рублей). Для сравнения, примерно столько же стоит MacBook Pro 16” в США — 2,8 тыс долларов.
Отметим, что всего Unitree Robotics разработала три модели, каждая из которых весит 12 кг. Компания-производитель заявляет о возможности робота быть «компаньоном весь день». Но наши зарубежные коллеги считают, что на деле устройство может проработать от одного заряда около 90 минут.