В Китае выпустили робота-шахматиста, умеющего играть ещё и в «китайские шахматы»По цене ниже флагманского смартфона
Компания SenseTime представила робота Yuanluo AI для игры в Go, который оснащён искусственным интеллектом.
Новинка может предложить уровни игры от 20 кю до 9 дана, обеспечивая разнообразие опыта для любителей и профессионалов. Цена робота составляет около 45 000 рублей, делая его доступным для широкого круга потребителей.
Дизайн робота схож с предыдущей версией от той же компании, но созданной для шахматной игры.
Устройство оснащено механической рукой с магнитом, которая позволяет ему удобно и точно ставить и брать фишки из коробки. Система компьютерного зрения обеспечивает синхронную работу «глаз» и «руки», обеспечивая высокую точность управления.
Сам робот поставляется вместе с игровыми досками разных размеров, включая стандартную доску 19х19 клеток, а также дополнительные доски размером 9х9 и 13х13 клеток.