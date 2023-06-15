В Китае выпустили робота-шахматиста, умеющего играть ещё и в «китайские шахматы»

Новинка может предложить уровни игры от 20 кю до 9 дана, обеспечивая разнообразие опыта для любителей и профессионалов. Цена робота составляет около 45 000 рублей, делая его доступным для широкого круга потребителей.

Дизайн робота схож с предыдущей версией от той же компании, но созданной для шахматной игры.

Устройство оснащено механической рукой с магнитом, которая позволяет ему удобно и точно ставить и брать фишки из коробки. Система компьютерного зрения обеспечивает синхронную работу «глаз» и «руки», обеспечивая высокую точность управления.

Сам робот поставляется вместе с игровыми досками разных размеров, включая стандартную доску 19х19 клеток, а также дополнительные доски размером 9х9 и 13х13 клеток.