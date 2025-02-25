В Китае вырос спрос на чипы Nvidia H20 благодаря ИИ DeepSeek

Опубликовано 25 февраля 2025, 18:451 мин.
В Китае вырос спрос на чипы Nvidia H20 благодаря ИИ DeepSeekTencent, Alibaba и ByteDance увеличивают заказы
Крупные китайские компании, включая Tencent, Alibaba и ByteDance, значительно увеличили заказы на чипы Nvidia H20 из-за высокого спроса на искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.
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DeepSeek, предлагающая мощные, но экономичные модели искусственного интеллекта, вызвала глобальный интерес, что привело к росту потребности в вычислительных мощностях. В результате китайские технологические гиганты наращивают закупки H20 как для собственных нужд, так и для облачных сервисов, позволяя сторонним компаниям использовать ИИ-инструменты.
Активное внедрение DeepSeek-моделей стимулировало спрос на серверы с чипами Nvidia H20 даже среди небольших компаний в сфере здравоохранения и образования. Ранее такие системы могли позволить себе только крупные финансовые и телекоммуникационные корпорации.