В Китае вырос спрос на чипы Nvidia H20 благодаря ИИ DeepSeek

DeepSeek, предлагающая мощные, но экономичные модели искусственного интеллекта, вызвала глобальный интерес, что привело к росту потребности в вычислительных мощностях. В результате китайские технологические гиганты наращивают закупки H20 как для собственных нужд, так и для облачных сервисов, позволяя сторонним компаниям использовать ИИ-инструменты.

Активное внедрение DeepSeek-моделей стимулировало спрос на серверы с чипами Nvidia H20 даже среди небольших компаний в сфере здравоохранения и образования. Ранее такие системы могли позволить себе только крупные финансовые и телекоммуникационные корпорации.