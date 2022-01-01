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В Китае высоковольтные линии могли стать причиной погодных аномалий на Земле

Учёные призывают обратить внимание на эту проблему
Китайские учёные начали изучать возможный вред высоковольтных линий электропередач, который они могут наносить климату. Пока конкретных данных нет, но, согласно информации со спутников, высоковольтные линии могут влиять на плотность заряжённых космических частиц в ионосфере и даже на магнитное поле Земли.
В Китае высоковольтные линии могли стать причиной погодных аномалий на Земле

В целом при развитии электросетей по всему миру приводились исследования на влияние электромагнитных полей на здоровье человека. Но сейчас в Китае забили тревогу, потому что данные спутников говорят о том, что местные высоковольтные линии, рассчитанные на передачу 1100 кВ, имеющие протяжённость в тысячи километров и поднятые на огромную высоту, создают в Китае электромагнитные поля планетарного масштаба.

По словам учёных, из-за взаимодействия таких электросетей с ионосферой происходит стекание заряжённых космических частиц на Землю, возможно, в Тихий океан. Кроме того, отмечается изменение плотности заряжённых частиц над территорией Китая. Это проявляется, в частности, в сбоях связи и показаниях GPS.

Китайские учёные призывают правительство страны обратить внимание на эту проблему, которая может иметь глобальный масштаб, и инициировать исследования для изучения этих явлений и их влияния климат.

Источник: Aroged
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