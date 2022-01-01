В Китае высоковольтные линии могли стать причиной погодных аномалий на Земле

В целом при развитии электросетей по всему миру приводились исследования на влияние электромагнитных полей на здоровье человека. Но сейчас в Китае забили тревогу, потому что данные спутников говорят о том, что местные высоковольтные линии, рассчитанные на передачу 1100 кВ, имеющие протяжённость в тысячи километров и поднятые на огромную высоту, создают в Китае электромагнитные поля планетарного масштаба.

По словам учёных, из-за взаимодействия таких электросетей с ионосферой происходит стекание заряжённых космических частиц на Землю, возможно, в Тихий океан. Кроме того, отмечается изменение плотности заряжённых частиц над территорией Китая. Это проявляется, в частности, в сбоях связи и показаниях GPS.

Китайские учёные призывают правительство страны обратить внимание на эту проблему, которая может иметь глобальный масштаб, и инициировать исследования для изучения этих явлений и их влияния климат.