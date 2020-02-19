В Китае за день число вылечившихся от коронавируса превзошло число зараженных

Уточняется, что всего в Китае за вчерашний день было зафиксировано порядка 1749 случаев инфицирования, тогда как выписалось из клиник порядка 1824 вылечившихся людей. Также сообщается, что во всех регионах Китая за пределами Хубэй уже 15 дней наблюдается положительная тенденция спада числа новых зараженных случаев. Так, еще 3 февраля было установлено 890 заражений, тогда как вчера этот показатель снизился до 56.

Что касается города Ухань, в котором, к слову, и вспыхнула эпидемия, то здесь сложная ситуация все еще сохраняется. Так, за вчерашний день зафиксировали 1660 новых случаев инфицирования.