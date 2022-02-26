В Китае за перевод денег в криптовалюте будут давать от 3 до 10 лет тюрьмы

Но до последнего не было установлено какое-либо наказание за нарушение. Теперь же власти Китая всё же назначили его и оно оказалось достаточно жёстким. Сообщается, что любые переводы в криптовалюте приравняли к «незаконному сбору средств». Наказывается это дело заключением на срок от 3 до 10 лет.

Предусмотрена по этой статье и штраф — от 7900 до 79 000 долларов. Начнут действовать новые поправки уже с 1 марта 2022 года.

Правительство страны объяснило запрет криптовалюты сложностью контроля цифровых денег. Также в качестве одной из причин назывался тот факт, что преступники очень часто используют Bitcoin, Ethereum и т.д. для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и спонсирования незаконных организаций.