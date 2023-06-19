В Китае захотели ввести полный запрет на электровелосипеды

Власти некоторых китайских мегаполисов столкнулись с проблемой растущего числа происшествий, связанных с электровелосипедами.

Это привело к тому, что они начали обсуждать полный или частичный запрет на их использование. В случае частичного запрета предлагается зонирование городской территории и введение ограничений на электровелосипеды в часы пик или с 7:30 до 19:30.

Отметим, что данный вид транспорта и вправду стал сверхпопулярным в Китае, особенно среди тех, кто не может себе позволить автомобиль или не хочет сталкиваться с ограничениями мопедов и переполнением общественного транспорта.

Так, лишь в одном городе — Гуанчжоу — официально зарегистрировано более 3,22 млн электровеликов. И это, скорее всего, далеко не самая полная картина.