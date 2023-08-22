В Китае захотели ввести социальную идентификацию для пользователей метавселенных

14:28, 22 августа 2023
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В Китае захотели ввести социальную идентификацию для пользователей метавселенныхЛюдей будут оценивать по различным метрикам
Государственный оператор связи Китая China Mobile предложил ввести систему социальной идентификации в метавселенных. Пользователи виртуальных пространств будут обязаны раскрывать личные данные, включая род деятельности, а также «идентифицируемые признаки».
За счёт такой системы доступ к данным беспрепятственно смогут получать правоохранительные органы. Храниться и передаваться властям информация будет всегда, чтобы обеспечить «поддержание порядка и безопасности виртуального мира».
На Западе такие планы раскритиковали, назвав подобную систему идентификации похожей на практику социального кредитования, принятую в КНР, на основании которой гражданам по разным метрикам присваиваются различные ранги.
Источник:The Crypto Times
Автор:Андрей КадуковТеги: