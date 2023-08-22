В Китае захотели ввести социальную идентификацию для пользователей метавселенных

За счёт такой системы доступ к данным беспрепятственно смогут получать правоохранительные органы. Храниться и передаваться властям информация будет всегда, чтобы обеспечить «поддержание порядка и безопасности виртуального мира».

На Западе такие планы раскритиковали, назвав подобную систему идентификации похожей на практику социального кредитования, принятую в КНР, на основании которой гражданам по разным метрикам присваиваются различные ранги.