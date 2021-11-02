В Китае закрыли парк развлечений вместе с посетителями из-за риска распространения коронавируса

Как только руководство парка получило соответствующее уведомление, заведение было тут же закрыто. По некоторой информации, в нём на момент закрытия оставалось больше 30 тысяч посетителей. Чтобы выйти из парка было необходимо сдать ПЦР-тест. Как оказалось, ни у кого из посетителей не было коронавируса — это показали отрицательные тесты.

Позже выяснилось, что предполагаемый заражённый посетитель — некая женщина, которая контактировала с больным. Но позже появилась информация, что эта женщина никогда не была в Диснейленде.