В Китае запретили онлайн-сервисы, вызывающие зависимость у детей

После того, как новые правила вступят в силу, интернет-сервисы, игры, стриминговые площадки должны будут внедрить ограничения по времени для своих несовершеннолетних пользователей, передает Engadget. При этом также обновленный закон вынудит их обеспечить защиту от кибербуллинга, для чего могут быть использованы совершенно разные средства: начиная от ручной модерации и заканчивая исполнением требования удалить или заблокировать неугодный контент, исходящего от родителей или опекуна ребенка.

Стоит отметить, что данные правила могут повлиять не только на сервисы, созданные для использования внутри Китая, но и на те, что представлены на глобальном рынке. По крайней мере, те из них, которые были созданы разработчиками из Поднебесной.