В Китае запретили провоз на самолетах пауэрбанков без сертификации

Китайское управление гражданской авиации требует, чтобы на всех внешних аккумуляторах был знак «3C» — это обязательная сертификация для продукции, способной повлиять на здоровье и безопасность. Запрет распространяется на всех пассажиров, вылетающих из Китая, и касается также аккумуляторов, отозванных производителями по соображениям безопасности.

Литиевые батареи, используемые в ноутбуках, телефонах, электронных сигаретах и пауэрбанках, могут воспламеняться при повреждении или производственном браке. Из-за увеличения числа подобных устройств у пассажиров эти батареи становятся всё большей угрозой безопасности полётов.