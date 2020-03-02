В Китае запретили публикацию "негативного контента" о стране в сети

Таким образом, в Китае еще больше “затянули ремень” свободы, запретив публикацию любого “негативного контента” о стране на просторах интернета. При этом новый закон умудряется разделять абсолютно любой тип онлайн-контента на три основные группы: “поощряемый”, “негативный” и “незаконный”. Что интересно, нововведение уже вовсю действует: согласно имеющимся данным, лишь за одну неделю января около 250 человек были наказаны за то, что критиковали меры, предпринимаемые китайским правительством во время борьбы с коронавирусом.

Напомним, что буквально до 2017 года на территории Китая была официально запрещена социальная сеть ВКонтакте. И только после согласия компании сотрудничать с китайскими властями, блокируя нежелательные для них материалы, сервис стал доступен на территории всей страны.