В Китае запретят писать комментарии на сайтах без подтверждения личности

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В Китае запретят писать комментарии на сайтах без подтверждения личностиГайки закручиваются
Китайские власти приняли свежий закон, согласно которому теперь в стране комментарии абсолютно на всех веб-сайтах должны проходить премодерацию. Моментальная публикация впредь будет запрещена.
Вместе с тем документ, получивший название «Положение об администрировании служб комментариев в Интернете», предписывает владельцам сайтов подтверждать личность пользователей, желающих оставить комментарий на площадке.
Только после того, как эта процедура будет проведена, посты можно будет комментировать.
Новый закон также требует докладывать в правоохранительные органы о потенциально незаконной информации, которая может содержаться в постах пользователей. За это должны отвечать администраторы ресурсов.
Сообщается, что одной из главных причин ужесточения законодательства — участившаяся в последнее время критика правительства КНР. Причём преимущественно это происходит через Интернет.