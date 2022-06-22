В Китае запретят писать комментарии на сайтах без подтверждения личности

Вместе с тем документ, получивший название «Положение об администрировании служб комментариев в Интернете», предписывает владельцам сайтов подтверждать личность пользователей, желающих оставить комментарий на площадке.

Только после того, как эта процедура будет проведена, посты можно будет комментировать.

Новый закон также требует докладывать в правоохранительные органы о потенциально незаконной информации, которая может содержаться в постах пользователей. За это должны отвечать администраторы ресурсов.

Сообщается, что одной из главных причин ужесточения законодательства — участившаяся в последнее время критика правительства КНР. Причём преимущественно это происходит через Интернет.