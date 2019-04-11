В Китае запустили детское приложение с государственной пропагандой

Министенство образования и пионерская организация Китая запустили мобильное приложение и веб-сайт для продвижения идей коммунизма и социализма учащимся начальных и средних классов школы.

Кампания была начата в январе, тестирование продлится до конца года. На сайте rmrbsn.cn и в приложении можно прочитать статьи, специально подобранные для различных возрастных групп. Статьи для детей и иллюстрации поясняют идеи «Китайской мечты», рассказывают об этнических группах Китая и о Шёлковом пути.

Также приводятся классические тексты, в основном о традиционных добродетелях, мудрости, важности упорства и учёбы. Есть и цитаты председателя КНР Си Цзиньпина, приводятся выдержки из программного текста «Мысли Си Цзиньпина о социализме китайского образца в новой эре».