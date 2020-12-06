В Китае запустили "искусственное солнце"

Сообщается, что данный реактор представляет из себя крупнейшее и самое передовое экспериментальное исследовательское устройство в сфере ядерного синтеза в Китае. Китайские специалисты рассчитывают, что реактор сможет стать ключом к мощному источнику чистой энергии.

Реактор HL-2M Tokamak называют “искусственным солнцем” ввиду большого количества тепла и энергии, которое он способен произвести. Согласно опубликованным данным, реактор может достигать температуры более 150 миллионов градусов по Цельсию, что приблизительно в 10 раз горячее температуры ядра Солнца.