Наука и технологии
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В Китае запустили "искусственное солнце"
HL-2M Tokamak
Стало известно, что два дня назад в Китае впервые успешно запустили “искусственное солнце”. Речь о ядерном реакторе HL-2M Tokamak, который, как ожидается, обеспечит прорыв в изучении ядерной энергетики.
Сообщается, что данный реактор представляет из себя крупнейшее и самое передовое экспериментальное исследовательское устройство в сфере ядерного синтеза в Китае. Китайские специалисты рассчитывают, что реактор сможет стать ключом к мощному источнику чистой энергии.
Реактор HL-2M Tokamak называют “искусственным солнцем” ввиду большого количества тепла и энергии, которое он способен произвести. Согласно опубликованным данным, реактор может достигать температуры более 150 миллионов градусов по Цельсию, что приблизительно в 10 раз горячее температуры ядра Солнца.