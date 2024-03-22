В Китае запустили мобильный интернет со скоростью 10 Гбит/сек

Это сотрудничество между China Telecom Shanghai Company и Народным правительством района Янпу знаменует собой будущее с молниеносной скоростью интернета.

Сеть на 10 Гбит/сек способна изменить потоковую передачу, работу и, по сути, наш образ жизни. Новая услуга, получившая название F5G-A (улучшенная полностью оптическая сеть), использует инфраструктуру 50G-PON для обеспечения 10-гигабитного облачного широкополосного доступа.

Представьте себе загрузку 2-часового 8K-фильма весом 90 ГБ всего за 72 секунды — разительный контраст с 12-минутным временем ожидания, связанным со стандартным гигабитным широкополосным доступом.

Сеть 10G обещает изменить то, как мы живем, работаем и взаимодействуем в сети. Жители демонстрационного района могут рассчитывать на кристально чистые 3D-дисплеи, видимые невооруженным глазом, или наслаждаться прямыми трансляциями событий с бесшовным просмотром под любым углом.