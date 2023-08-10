В Китае запустили производство искусственного мяса в промышленных масштабах

Этот проект станет ключевым этапом в развитии индустрии искусственного мяса в Китае.

Культурное мясо, также известное как искусственное или лабораторное, выращивается из клеток животных без необходимости убивать их. Данный процесс считается более экологичным и гуманным способом производства мяса.

Пилотный завод CellX будет производить до 1000 кг культурного мяса в месяц, что позволит компании тестировать различные продукты и улучшать технологию производства.

Основной целью является создание вкусного и доступного продукта, который может заменить традиционное мясо в повседневном рационе китайцев.