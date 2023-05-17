В Китае запустили промежуточную мобильную сеть между 5G и 6G

Логично, что китайские бренды, будучи основными игроками на 5G-рынке, часто становятся героями новостей. Так, согласно одной из них, в Пекине была открыта первая экспериментальная базовая станция 5G-A.

Эта станция находится в Международном информационном порту в районе Чанпин. 5G-A (или 5,5G) — это переходный этап между 5G и 6G.

По данным Beijing Mobile, новая технология превосходит существующую в ряде аспектов. Например, 5.5G будет быстрее 5G по скорости, задержке, масштабируемости и энергоэффективности. Так, например, она достигнет пиковой скорости в 10 Гбит/сек.

Напомним, что ранее, в рамках MWC 23, старший вице-президент Huawei заявил, что 6G всё ещё находится на раннем этапе исследований. А это значит, что скорого релиза ждать явно не стоит