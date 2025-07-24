В Китае запустили тестовую 6G-сеть — 50 ГБ передаются за 1,4 секунды

По словам заместителя генерального директора компании Чэн Цзяньцзюня, оператор уже развернул 10 тестовых станций в рамках маломасштабной пилотной сети и добился существенных технологических прорывов.

Разработка ведётся по десяти ключевым направлениям, а China Mobile участвует в четырёх государственных проектах, связанных с передовыми телекоммуникациями.

Это стало возможным благодаря рекордным инвестициям в НИОКР — в 2025 году компания вложила 391 млрд юаней.

Одновременно международные партнёры — американская Keysight Technologies и японская NTT — достигли нового рекорда скорости передачи данных в диапазоне sub-THz: 280 Гбит/с.

Это позволяет передать файл объёмом 50 ГБ всего за 1,4 секунды, что эквивалентно двухчасовому фильму в 4K Blu-ray качестве каждую секунду.