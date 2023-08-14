В Китае запустят массовое производство человекоподобных роботов уже к 2024 году

Аппарат, способный двигаться на двух ногах со скоростью 5 км/ч и переносить груз до 50 кг, стал настоящим прорывом в области бипедальных роботов.

Fourier Intelligence, изначально занимавшаяся разработкой устройств для реабилитации, решила расширить свои горизонты и создать андроида. Их новое детище, GR-1, было разработано в течение трёх лет и впервые продемонстрировано публике около месяца назад.

Основатель и генеральный директор стартапа Алекс Гу сравнил разработку GR-1 с воспитанием ребёнка, отметив, что первые шаги робота стали настоящим вдохновением для команды инженеров.

Планируется, что массовое производство модели начнётся в конце этого года, а к 2024 году будет выпущено несколько тысяч единиц.