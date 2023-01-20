В Китае запустят подземные поезда со скоростью до 1000 км/ч

Сообщается, что в рамках испытаний она развивала скорость до 50 км/ч, преодолевая каждый раз расстояние в 210 метров. Финальной же целью проекта является перевозка пассажиров и грузов со скоростью 1 000 км/ч или выше в почти вакуумной трубе.

О китайском проекте известно не так уж и много. Ясно лишь, что испытания проводились оборонным подрядчиком — Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), которая построила и эксплуатирует установку.