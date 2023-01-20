В Китае запустят подземные поезда со скоростью до 1000 км/ч

В Китае запустят подземные поезда со скоростью до 1000 км/чСейчас идёт активная фаза тестирования
Китайский проект hyperloop, направленный на разработку технологии сверхскоростного подземного транспорта, успешно завершил первые испытания полноразмерной пассажирской капсулы.
Фото: Gizmochina
Сообщается, что в рамках испытаний она развивала скорость до 50 км/ч, преодолевая каждый раз расстояние в 210 метров. Финальной же целью проекта является перевозка пассажиров и грузов со скоростью 1 000 км/ч или выше в почти вакуумной трубе.
О китайском проекте известно не так уж и много. Ясно лишь, что испытания проводились оборонным подрядчиком — Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), которая построила и эксплуатирует установку.
Gizmochina
В свою очередь представители CASIC сообщили, что критически важные компоненты, включая сверхпроводящие магниты, мощные электрические системы, системы управления безопасностью искусственного интеллекта, устройства беспроводной связи и датчики, работали в соответствии с планом во время испытаний.
Также стоит отметить, что Китай включился в игру с hyperloop достаточно поздно — компания CASIC начала строительство объекта в Датонге лишь в апреле 2022 года. Для сравнения, в США свои аналоги компании начали строить ещё около пяти лет назад.