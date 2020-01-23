В Китае заработал крупнейший в мире телескоп

Устройство находится в провинции Гуйчжоу, а основным направлением, для которого его будут использовать, является изучение различных пульсаров. К слову, два из них FAST уже открыл — произошло это в рамках тестирования устройства в августе 2017 года. Разработка же телескопа началась еще в 2016 году. По словам разработчиков, хоть FAST и имеет диаметр в 500 м, во время исследований рабочая площадь может достигать лишь 300 м от данной длины.

”В процессе наблюдения за сигналами от небесных тел мы также собираем сигналы, которые могут исходить от внеземных цивилизаций. Однако это огромная работа, так как большинство сигналов, которые мы выхватываем, точнее, 99% из них — это различные шумы”, — отметил директор отдела научных наблюдений и данных в оперативно-технологическом центре FAST Чжу Мин.