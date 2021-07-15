В Китае зарегистрировали случай заражения человека птичьим гриппом

По сообщениям СМИ Китая, 30 июня у мужчины поднялась температура, а уже 4 июля его госпитализировали. В результате проведённых анализов, центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Сычуань заключил 6 июля факт заражения пациента вирусом H5N6, пишет Lenta.ru.

Данные, полученные местными экспертами по контролю и профилактике заболеваний показали, что речь идёт о случае передачи H5N6 от птицы к человеку. На момент написания материала нет никакой информации о случаях передачи вируса от человека к человеку. В связи с этим эксперты считают, что риск масштабного распространения заболевания крайне низок.