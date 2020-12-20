В Китае заявили о возможной переброске российского гиперзвукового оружия на Чукотку

Расстояние от российской Чукотки до берегов Аляски минимально. Учитывая возможности гиперзвукового «Кинжала», включая его скорость и дальность, половина населения США вряд ли могут спокойно спать. Ведь МиГ-31 в любой момент может направить гиперзвуковую ракету «Кинжал» в сторону Соединённых Штатов.