В Китае заявили о возможной переброске российского гиперзвукового оружия на Чукотку
Подобный манёвр Минобороны России может качественно улучшить позиции страны на Севере, нивелировав увеличение числа американских истребителей пятого поколения F-35, передаёт издание Sohu. Причём китайские журналисты также заявляют, что в Анадырь могли быть переброшены и модификации истребителей с гиперзвуковым оружием.
Расстояние от российской Чукотки до берегов Аляски минимально. Учитывая возможности гиперзвукового «Кинжала», включая его скорость и дальность, половина населения США вряд ли могут спокойно спать. Ведь МиГ-31 в любой момент может направить гиперзвуковую ракету «Кинжал» в сторону Соединённых Штатов.
Отметим, что официальная позиция по ситуации с перебазированием самолётов следующая: оно коснулось лишь моделей МиГ-31БМ, а происходит переброс в рамках совершенствования системы противовоздушной обороны на восточных рубежах России.