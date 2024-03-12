В Китайских больницах начали тестировать ИИ для нейрохирургов

В Китайских больницах начали тестировать ИИ для нейрохирурговОн будет предоставлять консультации
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Китайские государственные органы присоединяются к частным компаниям для создания отечественных технологий искусственного интеллекта, в духе OpenAI’s ChatGPT. Модель TaiChu от Китайской академии наук была одной из первых, получивших одобрение для публичного использования в августе. Эта технология считается потенциально революционной в области диагностики и консультаций.
Центр искусственного интеллекта и робототехники из Гонконга использовал около 100 графических процессора для обучения своей модели в области здравоохранения. Они надеются, что их AI-бот, CARES Copilot 1.0, сможет отвечать на вопросы с цитатами из более чем миллиона научных статей и обрабатывать данные диагностики, включая изображения и звук.
В будущем они планируют, чтобы искусственный интеллект принимал более активное участие, например, предупреждая врачей от рискованных процедур.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена